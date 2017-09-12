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ЕГЭ "с опозданием" сдали 58 свердловчанСегодня в 18:23

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Прошло без сбоев.

На Среднем Урале с начала сентября 58 человек пересдали ЕГЭ. 5 сентября 9 человек писали экзамен по русскому языку, 8 сентября 49 человек – по математике. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Сдать ЕГЭ в сентябре могли одиннадцатиклассники, не прошедшие экзамен или получившие неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному предмету.

Дополнительный период государственной итоговой аттестации в Свердловской области прошел без технических сбоев. Было обеспечено онлайн и офлайн наблюдение, в корпус общественных наблюдателей вошли члены Российского союза молодежи, студенты. Кроме того, в 80% пунктов приема экзамена Свердловской области была обеспечена печать контрольно-измерительных материалов.

Результаты аттестации будут объявлены не позднее 15 сентября.

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