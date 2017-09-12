В ночь на среду.

В ночь на 13 сентября 2017 года в северных районах Челябинской и Курганской областей, в Пермском крае и на Среднем Урале ударят сильные заморозки. Синоптики выпустили штормовое предупреждение.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, самой холодной ночь будет в Свердловской области, где ожидается до минус 4 градусов. В Прикамье столбики термометров опустятся до 3 градусов ниже нуля. На градус теплее - на Южном Урале и в Зауралье.

В Екатеринбурге в ночные и утренние часы синоптики сулят 2 градуса со знаком минус. Однако днем воздух прогреется до плюс 12 и пройдет небольшой дождь.

14-15 сентября в столицу Урала потеплеет до плюс 21, осадки прекратятся.