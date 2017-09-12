×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Урале подморозит до минус 4Сегодня в 18:22

  • Текст

В ночь на среду.

В ночь на 13 сентября 2017 года в северных районах Челябинской и Курганской областей, в Пермском крае и на Среднем Урале ударят сильные заморозки. Синоптики выпустили штормовое предупреждение.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, самой холодной ночь будет в Свердловской области, где ожидается до минус 4 градусов. В Прикамье столбики термометров опустятся до 3 градусов ниже нуля. На градус теплее - на Южном Урале и в Зауралье.

В Екатеринбурге в ночные и утренние часы синоптики сулят 2 градуса со знаком минус. Однако днем воздух прогреется до плюс 12 и пройдет небольшой дождь.

14-15 сентября в столицу Урала потеплеет до плюс 21, осадки прекратятся.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Лада Никитина как зеркало Югры

Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

Под обещание Рогозина.

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×