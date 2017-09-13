Прихватив с собой рюкзак.

Норма бесплатного провоза в самолетах ручной клади не должна быть меньше 5 килограммов. Соответствующий пункт включен в поправки в федеральные авиационные правила, разработанные министерством транспорта РФ, передает "Уралинформбюро".

При этом в тексте документа приводится перечень вещей, которые пассажиры могут брать на борт самолета сверх нормы. В список вошли детское питание, детская люлька или коляска (не превышающие установленные перевозчиком габариты), лекарства, верхняя одежда, костюм в портпледе, костыли, трости, ходунки, складные инвалидные коляски, а также рюкзаки, дамские сумки или портфели, соответствующие установленным перевозчиком размерам.

Вместе с тем перевозчик получает право потребовать взвесить не только багаж, но и всю ручную кладь.

Стоит отметить, что с 29 сентября 2017 года вступают в силу поправки, согласно которым при покупке невозвратных билетов авиакомпания имеет право отказать в бесплатном провозе багажа. Для возвратных билетов лимит по весу багажа, который перевозится бесплатно, должен быть не менее 10 килограммов.