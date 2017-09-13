×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Минтранс намерен разрешить бесплатно въезжать в самолет на инвалидной коляскеСегодня в 08:22

  • Текст

Прихватив с собой рюкзак.

Норма бесплатного провоза в самолетах ручной клади не должна быть меньше 5 килограммов. Соответствующий пункт включен в поправки в федеральные авиационные правила, разработанные министерством транспорта РФ, передает "Уралинформбюро".

При этом в тексте документа приводится перечень вещей, которые пассажиры могут брать на борт самолета сверх нормы. В список вошли детское питание, детская люлька или коляска (не превышающие установленные перевозчиком габариты), лекарства, верхняя одежда, костюм в портпледе, костыли, трости, ходунки, складные инвалидные коляски, а также рюкзаки, дамские сумки или портфели, соответствующие установленным перевозчиком размерам.

Вместе с тем перевозчик получает право потребовать взвесить не только багаж, но и всю ручную кладь.

Стоит отметить, что с 29 сентября 2017 года вступают в силу поправки, согласно которым при покупке невозвратных билетов авиакомпания имеет право отказать в бесплатном провозе багажа. Для возвратных билетов лимит по весу багажа, который перевозится бесплатно, должен быть не менее 10 килограммов.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Лада Никитина как зеркало Югры

Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

Под обещание Рогозина.

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×