В США демонтировали "часы госдолга"Сегодня в 08:33
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После увеличения задолженности до исторического максимума.
В Нью-Йорке 12 сентября 2017 года демонтировали табло, на котором отображался размер государственного долга США. Оно располагалось на одном из зданий на Манхэттене, передает "Уралинформбюро".
Ранее американский президент Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом закон, разрешающий превысить порог госдолга в 20 триллионов долларов. После этого процесс заимствования средств возобновился и вскоре объем задолженности Штатов вырос до 20,16 триллиона долларов, достигнув исторического максимума.
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