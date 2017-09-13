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Голодание идет на пользу волосамСегодня в 09:29

Доказали ученые.

Голодание активизирует рост волос. К такому выводу в ходе эксперимента над мышами пришли бразильские ученые. Результаты их исследования размещены в журнале Cell Reports, передает "Уралинформбюро".

Грызунов разделили на две группы: одним доставалось только 60% от физиологически нормальной порции, других не ограничивали в пище. Через полгода недоедавшие мыши стали вдвое легче, при этом у них увеличилась толщина и гладкость кожного покрова, плотность и длина волос. Кроме того, в 3 раза выросла общая длина кровеносных сосудов в коже.

По словам ученых, это говорит о том, что животные адаптировались к режиму питания и стали терять меньше тепла на поддержание постоянной температуры тела.

Стоит отметить, что эффективность голодания для увеличения срока жизни отмечена уже давно.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
УРА, товарищи! Наконец-то, найден способ решить все проблемы. Сегодня в 09:43

Нищие пенсионеры от голода все зарастут шерстью и им не надо обогревать их жилища. К этому ведут?????

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