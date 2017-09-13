На проспекте Ленина.

Арт-объект "звезда", который ранее располагался у Ельцин-Центра, перенесли к Дворцу молодежи на проспект Ленина, 1. Соответствующее решение был принято администрацией Екатеринбурга.

Переезд состоялся 12 сентября 2017 года. "Звезду" смонтировали и подключили к электросети, уточнили "Уралинформбюро" во Дворце молодежи.

"Звезда" с подсветкой появилась у Ельцин-Центра в конце 2015 года. Через несколько месяцев арт-объект пришлось убрать, поскольку он закрывал медиа-фасад здания. До установки на Ленина арт-объект хранилась на складе.

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