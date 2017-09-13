Минимальная продуктовая корзина стала "легче" в ценеСегодня в 10:00
- Текст
На 5,6%.
В августе 2017 года набор важнейших продуктов питания стоил 3839,9 рубля - на 5,6% меньше аналогичного показателя предыдущего месяца, сообщили "Уралинформбюро" в Росстате.
Продуктовая корзина, по данным службы, дешевеет второй месяц подряд - в июле ее цена составила 4066,8 рубля (-3,9% по сравнению с июнем).
Подобная тенденция обусловлена удешевлением сезонных фруктов и овощей в связи с поступлением на прилавки нового урожая. Кроме того, высокое насыщение ранка "сбило" цены на мясо, молочную продукцию, сахар и крупы.
Нехватка отечественных овощей весной и в начале лета привела к тому, что на конец июня проднабор подорожал почти на 15% относительно начала года - до 4231,8 рубля.
Стоит отметить, что в минимальный набор продуктов включены 33 наименования, в том числе мясо, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сладости, сахар и соль.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:57
Свердловские энергетики сыграли в баскетбол
На экскаваторах.Сегодня в 16:48
В Перми возбудили "уголовку" после волны лжеминирований
Звонившего ищут.Сегодня в 16:46
Обманутые свердловские дольщики выйдут на митинг
Вместе с омбудсменом.Сегодня в 16:42
Швейцарский саунд-художник заставил петь уральскую медь
В рамках биеннале.Сегодня в 16:25
Заключенные тагильской ИК-5 массово пожаловались на пытки
Дело забрал региональный СУ СКР.Сегодня в 16:04
Опыт развития моногородов Среднего Урала отметили на федеральном уровне
Как одну из лучших региональных практик.Сегодня в 15:49
В Тюмени под обвалившимся у школы грунтом погиб младшеклассник
Ему было 8 лет.Сегодня в 15:45
Ханты-Мансийский суд вернул отцовство Дмитрию Никитину
Судьба его дочери будет вершиться вновь.Сегодня в 15:39
Тепло придет в квартиры екатеринбуржцев в четыре этапа
Обогреют и Березовский и Верхнюю Пышму.Сегодня в 15:33
Минприроды будет тестировать охотников
На знание охотничьего минимума.Сегодня в 15:29
Из десяти юных россиян абсолютно здоров лишь один
Сказывается неправильное питание.Сегодня в 15:21
Замглавы ФСИН задержан по подозрению в растрате
Возбуждено уголовное дело.Сегодня в 14:52
Продажи нового iPhone на Урале стартуют 29 сентября
Цены уже известны.Сегодня в 14:23
Каратисты "Газпром добыча Ямбург" сразятся за честь России
В составе национальной сборной.Сегодня в 14:16
Пермского бизнесмена осудили на 4 года за махинации с налогами
На 18 миллионов.
Главные новости
- Сегодня в 16:25Заключенные тагильской ИК-5 массово пожаловались на пытки
- Сегодня в 15:45Ханты-Мансийский суд вернул отцовство Дмитрию Никитину
- Сегодня в 15:21Замглавы ФСИН задержан по подозрению в растрате
- Сегодня в 13:31На Среднем Урале ждут вспышки свиного гриппа
- Сегодня в 13:05Ремонт дорог в Екатеринбурге продолжится до Нового года
Аналитика
Лада Никитина как зеркало Югры
Что важнее – человек или закон?
"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"
Под обещание Рогозина.
Смотрите: Россель на фотографиях и без
За месяц до юбилея.