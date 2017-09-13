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Минимальная продуктовая корзина стала "легче" в ценеСегодня в 10:00

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На 5,6%.

В августе 2017 года набор важнейших продуктов питания стоил 3839,9 рубля - на 5,6% меньше аналогичного показателя предыдущего месяца, сообщили "Уралинформбюро" в Росстате.

Продуктовая корзина, по данным службы, дешевеет второй месяц подряд - в июле ее цена составила 4066,8 рубля (-3,9% по сравнению с июнем).

Подобная тенденция обусловлена удешевлением сезонных фруктов и овощей в связи с поступлением на прилавки нового урожая. Кроме того, высокое насыщение ранка "сбило" цены на мясо, молочную продукцию, сахар и крупы.

Нехватка отечественных овощей весной и в начале лета привела к тому, что на конец июня проднабор подорожал почти на 15% относительно начала года - до 4231,8 рубля.

Стоит отметить, что в минимальный набор продуктов включены 33 наименования, в том числе мясо, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сладости, сахар и соль.

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