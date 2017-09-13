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Тагильчане 7 лет не могут дождаться водыСегодня в 10:06

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Пропавшей после аварии на гнилой трубе.

Тагильчане, проживающие в домах №1,3 и 5 по улице Проходчиков, в течение 7 лет маются без воды. Ее или нет вообще, или она бежит из крана тонкой струей.

Вода пропала в 2010 году после порыва сгнившего трубопровода. Оказалось, что сети приводить в порядок некому, поскольку они никому не принадлежат. Чиновники взялись за решение вопроса лишь после вмешательства местной прокуратуры.

Как сообщила "Уралинформбюро" пресс-секретарь мэрии Нижнего Тагила Галина Кобяк, работы по восстановлению водоснабжения домов заложили в бюджет на 2018 год. Конкретные сроки обновления трубопровода пока не определены.

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