Минтруд разработал профстандарт.

Помощники воспитателей в детских садах и частные няни будут обязаны получать специальное образование. Такой пункт содержится в профессиональном стандарте, который в ближайшее время поступит на рассмотрение в Минтруда, сообщают "Известия".

Сейчас няням для устройства на работу требуется лишь законченное среднее образование и санитарная книжка. Согласно проекту профстандарта сотрудники по уходу за детьми должны будут уметь оказывать доврачебную медицинскую помощь, владеть основами педагогики и психологии, регулярно проходить медосмотры.

Следует отметить, что программ обучения для нянь пока не существует. Их будут разрабатывать после утверждения профстандарта.

Аналогично получать образование в 2016 году обязали младший медицинский персонал. До принятия нового профстандарта санитаркам не требовались корочки. Это привело к сокращению сотрудников, а их обязанности во многих больницах переложили на других сотрудников, передает "Уралинформбюро".

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