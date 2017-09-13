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В Тюмени прокуроры дали по шапке 11 перевозчикамСегодня в 10:28

Три компании получили 30-тысячные штрафы.

В Тюмени прокуроры выявили нарушения у 11 городских перевозчиков. Трем компаниям выписали штрафы в размере 30 тысяч рублей. Административные дела в отношении других фирм сейчас находятся на рассмотрении.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, перевозчики выпускали автобусы на маршруты без проведения оценки уязвимости машин, а в материалах личных дел водителей не было справок о наличии судимости и об отсутствии правонарушений по линии ГИБДД. В связи с этим существовала опасность здоровью и жизни пассажиров.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Ларионов Юрий Сегодня в 12:56

А в Екатеринбурге на перекрестке " 8 марта - Щорса" автобусы как поворачивали с улицы "8 марта" налево к Южному автовокзалу, так и поворачивают, хотя там давным-давно висит знак "прямо и направо". Все машины сигналят нарушителям, а водителям автобусов наплевать, как и, похоже, Екатеринбургской ГИБДД. Когда там будет порядок?


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