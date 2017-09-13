Три компании получили 30-тысячные штрафы.

В Тюмени прокуроры выявили нарушения у 11 городских перевозчиков. Трем компаниям выписали штрафы в размере 30 тысяч рублей. Административные дела в отношении других фирм сейчас находятся на рассмотрении.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, перевозчики выпускали автобусы на маршруты без проведения оценки уязвимости машин, а в материалах личных дел водителей не было справок о наличии судимости и об отсутствии правонарушений по линии ГИБДД. В связи с этим существовала опасность здоровью и жизни пассажиров.