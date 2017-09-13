В офисник.

Екатеринбургский миграционный отдел МВД переедет с проспекта Ленина, 68 на Сулимова, 46. Пункт для иностранных граждан находился в жилом доме, что доставляло его жильцам немало проблем. Теперь для отдела выделено другое помещение - в отдельно стоящем здании с торговыми и офисными помещениями, передает "Уралинформбюро".

О проблемах из-за близкого соседства с миграционным пунктом, жители дома на Ленина, 68 рассказали депутату Законодательного Собрания Свердловской области Евгению Зяблицеву. "Жильцы устали от постоянного шума, гвалта и изобилия мусора во дворе, и от того, что с утра до ночи возле дома находились толпы незнакомых людей", - пояснил он.

Для разрешения ситуации Евгений Зяблицев отправил несколько запросов в МВД и администрацию Екатеринбурга. В ответ ему сообщали, что пути решения проблемы ищутся, ведется поиск другого помещения под миграционный отдел. Накануне стало известно, что центр приема иностранцев, наконец, съезжает со своего старого адреса.

"Совместными усилиями жителей, горадминистрации, полиции и депутатской приемной проблему удалось решить", - резюмировал Зяблицев.