Около трети екатеринбуржцев отказались от собственного бизнесаСегодня в 12:02
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Слишком много ответственности.
Половина жителей Екатеринбурга не против сменить сферу деятельности, еще 28% хотели бы остаться в профессии. Таковы итоги социологического опроса, проведенного сайтом "Зарплата.ру" среди 1164 горожан, передает "Уралинформбюро".
70% респондентов хотя бы раз задумывались о собственном бизнесе. 22% екатеринбуржцев отметили, что не хотят такой ответственности ни при каких условиях.
Так или иначе, нынешняя работа устраивает 88% жителей столицы Урала. При этом полностью довольны профессией лишь 18%. 24% признались, что текущая занятость их скорее устраивает, чем нет, а 46% удовлетворены работой только частично. Совсем недовольных – всего 6%.
Чаще всего респонденты мечтают о работе из дома и свободном графике, об интересной деятельности, о профессии, которая будет приносить удовольствие и для души. А еще о творческой, спокойной и, конечно же, денежной работе. Екатеринбуржцы рассказали, что хотели бы быть художником, учителем, кондитером, критиком, тестировщиком диванов и даже дворником.
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