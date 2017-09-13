В Челябинске уволили упустившего трансвестита полицейскогоСегодня в 11:41
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После прокурорской проверки.
Диспетчера дежурной части УМВД по Челябинска уволили за то, что по ее вине сбежал расчленивший мать трансвестит. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Голову и конечности пожилой женщины в сахарном пакете обнаружили прохожие на улице Куйбышева в ночь на 6 июня 2017 года. Спустя несколько дней по подозрению в убийстве задержали 55-летнего сына пенсионерки.
Позже местный таксист рассказал СМИ, что видел подозреваемого, когда тот тащил мешок. Мужчина заметил кровь и задержал прохожего. "Я ей (диспетчеру - прим.ред.)сказал, что задержал мужчину с мешком, из которого идет трупный запах. Она - точный адрес назовите. Я быстренько сориентировался, отвечаю: перекресток Куйбышева и Херсонской, направляйте экипаж. А она говорит: нет, мы так не выезжаем, назовите точный адрес. Я говорю: "Вы в своем уме?! Я человека задержал, у которого в мешке, возможно, труп. Попросить его подождать, пока я сбегаю?" Грубо, конечно, но ситуация такая была. Она: точный адрес, и все", - рассказал он в интервью 74.ru.
Пока мужчина пытался разглядеть табличку с адресом, подозреваемый сбежал, а диспетчер бросила трубку.
В начале сентября в адрес начальника ГУ МВД по Челябинской области прокуратурой Андрея Сергеева было внесено представление об устранении нарушений. 11 сентября диспетчера уволили.
Следует напомнить, что на заседание по избранию меры пресечения подозреваемый явился в женской одежде и на каблуках. Его направили на психиатрическую экспертизу. В начале августа мужчина был признан вменяемым.
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