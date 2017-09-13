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Ремонт дорог в Екатеринбурге продолжится до Нового годаСегодня в 13:05

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Если найдут подрядчика.

Капитальный ремонт на участке одной из основных транспортных артерий Екатеринбурга, улицы 8 марта, может пройти под выпавшим снегом - с октября по конец декабря 2017 года. Реконструировать планируют проезжую часть от дома №104 до переулка Банного.

Соответствующие сведения обозначены в документах аукциона, опубликованных на портале госзакупок МКУ "Городское благоустройство" 12 сентября 2017 года, передает "Уралинформбюро". Чиновники ищут подрядчика, который капитально отремонтирует автомобильную дорогу и обустроит остановки общественного транспорта "Фрунзе". Первоначальная цена лота - 13,8 миллиона рублей.

Аукцион планируют провести 2 октября 2017 года, выполнить работу нужно будет до 25 декабря.

Найти подрядчика на ремонт этого участка городские власти пытаются уже во второй раз. В июне, когда информация о закупке была размещена впервые, желающих взяться за работы не нашлось. Однако в интересах муниципалитета освоить деньги в этом году.

Стоит отметить, что капитальный ремонт автодороги осенью и зимой требует дополнительных затрат. Так, если работы ведутся при температуре ниже 10 градусов, необходимо использование специальных битумных присадок, отличающихся высокой ценой.

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