С осложнениями в виде пневмонии.

Зимой 2018 года в Свердловской области эпидемиологи ждут вспышки свиного гриппа (H1N1) с осложнениями в виде пневмонии. Подобный всплеск заболеваемости случается раз в 7-10 лет, передает "Уралинформбюро".

По словам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Андрея Юровских, пик эпидемии придется на вторую декаду января - когда все выйдут на работу после новогодних каникул.

На текущий момент случаев гриппа в Свердловской области не зафиксировано. За последнюю неделю 15 700 жителям региона поставлен диагноз ОРВИ, что почти на 30% больше, чем неделей ранее.

Прививками от гриппа планируется охватить 50% свердловчан. Для этого за счет госбюджета будет закуплено 1,765 миллиона доз вакцин. Они предназначены для работников транспортной, медицинской и образовательной сфер, пенсионеров, детей и студентов.

В минувшем эпидсезоне самыми распространенным на Среднем Урале вирусом гриппа стал гонконгский (H3N2).