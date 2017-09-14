И инновационных идей.

На традиционной IT-неделе в Тюменском технопарке свои инновационные проекты представили школьники. Вниманию зрителей представили роботов-лесников, медицинскую почту и ТЭЦ-3, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства Тюменской области.

IT-неделю открыл финал чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок губернатора. Жюри оценивало проекты в номинациях "Робототехника" и "Программирование". В каждой было по 4 направления: "Сервисная робототехника", "Промышленная робототехника", "Роботы для устойчивого развития" и "Программирование". Была выделена и дополнительная номинация "Моя ИТ-идея".

Среди экспонатов можно было увидеть роботов, которые предлагают недорогую и чистую энергию, борются с изменениями климата, помогают сохранять экосистемы.

Кроме того, были представлены роботы-профессионалы для уборки, работы в общественных местах, обследования и технического обслуживания и машины для автомобилестроения, лесоперерабатывающей и других отраслей, для сборки различных устройств, технологические линии обработки деталей и материалов.

По словам директора тюменского педколледжа, члена общественного совета при департаменте образования и науки Тюменской области Валерия Черепанова, основные критерии оценки проектов – инновационность, значимость и возможность внедрения в жизнь.

Например, команда педколледжа показала, как с помощью роботов восстанавливать зеленые массивы после промышленной вырубки. Одна машина разрушает пни, а следующая за ней выходит на посадку деревьев.

Победители чемпионата поборются за места в региональной сборной для подготовки к участию в соревнованиях национального и мирового уровня.