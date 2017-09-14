Главный проспект Екатеринбурга готовят к ЧМ-2018.

Администрация Екатеринбурга 13 сентября 2017 года сообщила хорошую новость для автомобилистов: через месяц движение транспорта по проспекту Ленина – от 8 Марта до Московской - будет восстановлено в обе стороны. На дорожном полотне станет меньше ям и кочек, передает "Уралинформбюро".



О лужах на проспекте Ленина горожане скоро смогут забыть.

Главную улицу уральской столицы начали частично закрывать на ремонт с середины июля, перекрыв сначала нечетную сторону. Сейчас работы идут на четной стороне проспекта Ленина. Автомобильное движение пока невозможно на его участке от 8 Марта до Вайнера.



Неудобства из-за ремонта испытывают не только автовладельцы, но и пешеходы.

На проезжей части площади 1905 года перекладывают брусчатку: часть старых гранитных булыжников вынимают и… снова кладут на прежнее место.

"Перекладка брусчатки делается для устранения застоя воды, который образовался из-за просевшего покрытия. Теперь не будет ям, не будет луж. Старый материал очень прочный, и нет смысла его менять. Мы просто усиливаем основание под ним геосеткой, укладываем смесь из цемента и песка, а сверху стелим те же самые булыжники", - пояснил зампредседателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий.



Найдите отличия: историческая брусчатка и новый гранит.

По словам чиновника, часть старых гранитных булыжников все-таки заменят новыми. Камни, уложенные на площади 1905 года несколько десятилетий назад, пришли в негодность из-за повреждений, полученных во время проведения парадов 9 мая.



В районе улицы Вайнера все гранитные булыжники новые, историческую брусчатку пришлось убрать.



Работы на проспекте ведутся круглосуточно, но брусчатку перекладывают только днем.

На дорожном полотне от Московской до Вайнера уложен асфальт, осталось сделать бордюры. В целом, готовность проезжей части проспекта чиновники и подрядчик оценили на 70%.



Гарантия на асфальт на проезжей части – 4 года, на гранитную плитку – 10 лет.

Каждый пешеходный переход будет "занижен" - пересечь дорогу мамам с колясками или людям в инвалидных креслах будет намного легче.



Спуск с тротуара на проезжую часть будет доступен и маломобильным гражданам.

Ремонт центральной улицы коснулся не только дорожного полотна, но и тротуара. Его "перестелили" в одном стиле, тогда как раньше каждый собственник магазина на первом этаже жилых домов выкладывал свой участок плиткой, явно отличающейся от соседской.

Появились на этом участке пешеходной зоны и велодорожки, скоро будут огорожены и велопарковки. В плане они есть, но где именно будут расположены – чиновники почему-то держат в секрете.



Велодорожки в целях безопасности разместили на тротуарах, а не проезжей части

Велодорожки шириной в 1 метр предназначены лишь для одного водителя двухколесного транспорта - встречное движение по ним не предусмотрено. Предполагается, что велосипедисты по "выделенке" будут ехать в том же направлении, что и общественный транспорт по своей полосе. Для непонятливых сделают специальные знаки.



Движение по велодорожке по четной стороне проспекта будет разрешено только от улицы Московской.

Оценить преображение проспекта Ленина смогут не только автомобилисты и велосипедисты, но и пешеходы: светлее и уютнее станет аллея. Тут будет больше урн, фонарей и скамеек, кстати, тоже с подсветкой.



К концу года бульвар на проспекте Ленина будет не узнать.

"В бульварной части проспекта появится более полусотни скамеек, тут же будут размещены информационные стенды для горожан с рекламными объявлениями. Тротуарную плитку заменят полностью, на 100%", - отметил директор по управлению корпорации "Атомстройкомплекс" Алексей Сысков.



Люки с логотипом города приведут от площади 1905 года к Центральному стадиону.

Ежедневно на проспекте Ленина стелют асфальт, перекладывают булыжники, устанавливают скамейки и высаживают новые деревья до 70 рабочих. На все работы город потратил более 180 миллионов рублей. К 15 октября автомобильное движение по проспекту восстановят в оба направления, а к концу года будут завершены остальные работы.

"У нас была задача к празднику (чемпионат мира по футболу – прим.ред.), который пройдет в Екатеринбурге в 2018 году – сделать краше главную городскую улицу. Думаю, мы с ней справились", - заявили представители мэрии.