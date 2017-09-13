На знание охотничьего минимума.

Минприроды России разработало проект изменений в закон "Об охоте", предполагающий проверку требований охотничьего минимума в форме тестирования. Об этом 12 сентября 2017 года на заседании Общественного совета при министерстве рассказал директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Андрей Филатов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Минприроды РФ.

"Подобные меры обусловлены увеличением числа несчастных случаев на охоте: в 2016 году таковых было зафиксировано более 60, из которых 31 со смертельным исходом и 21 — с тяжкими последствиями", – отметил он.

В рамках законопроекта планируется экзаменовать не только претендентов на охотничий билет, но и охотников со стажем, для которых проверка будет отложена на 10 лет с момента вступления закона в силу.

Члены Общественного совета поддержали данную инициативу.

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