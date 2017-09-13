Обогреют и Березовский и Верхнюю Пышму.

Отопление по всей столице Урала включат к концу месяца. Пуск теплоносителя будет проводиться в четыре этапа начиная с 18 сентября. Соответствующее постановление подписал глава горадминистрации Александр Якоб, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Первыми 18-20 сентября потеплеют батареи в домах Орджоникидзевского района по улицам Победы, Бакинских Комиссаров и проспекту Космонавтов.

В Ленинском - в квартале Цвиллинга - Степана Разина - Фурманова - Чапаева и на Московской горке (Шейнкмана, Куйбышева, 8 Марта).

В Верх-Исетском обогреют жителей Токарей, Викулова, Металлургов, Крауля, Рабочих, Татищева и Токарей, а также Ключевской, Черкасской, Зоологической, Серафимы Дерябиной и микрорайона Широкая Речка.

На Юго-Западе тепло придет на Гурзуфскую, Белореченскую, Репина, Шаумяна и Анри Барбюса.

В Кировском районе заработают системы отопления в зданиях на улицах Сыромолотова, Новгородцевой, 40 лет Комсомола, Высоцкого и Сиреневом бульваре.

В Октябрьском та же "участь" постигнет микрорайоны Синие Камни и Парковый, а также Сибирский тракт, Бажова, Луначарского, Энгельса, Мичурина и Куйбышева.

В Чкаловском районе повезет микрорайону Ботаника, Машинной и Чайковского.

21-25 сентября изменения климата в квартирах стоит ждать жителям Завокзального и Сортировки (Пехотинцев, Софьи Перовской и Бебеля), а также улиц Попова и Московская.

На Уралмаше потеплеет на Машиностроителей, Кировоградской, Донбасской, Индустрии, Ильича, Калинина, Стахановской. На Эльмаше - на Шефской, Космонавтов, Фрезеровщиков, Красных Командиров, Войкова, Лобкова, Стачек.

Нагреются батареи и в центре - на Попова, Куйбышева, Шейнкмана, Московской, а также на Юго-Западе - на Волгоградской, Чкалова, Бардина, Амундсена, Серафимы Дерябиной. Также в Ленинском районе обогреют дома на улицах Серова, Сурикова, Фурманова, Большакова, и Щорса.

В Чкаловском - здания по Союзной, Авиационной, Серова и Щорса.

В те же дни отопительные системы заработают в Березовском и Верхней Пышме.

Третий этап пройдет 26-27 сентября. В это время потеплеет на улицах Челюскинцев, Братьев Быковых, Мельковской и переулке Красном в Железнодорожном районе.

В Ленинском ЕТК обещает подключить дома по Толмачева, Пушкина, Горького, 8 Марта, Ленина, Шейнкмана, Вайнера, Хохрякова, Народной Воли, Сакко и Ванцети, в переулках Театральный и Банковский, Воеводина, Чернышевского, Добролюбова.

В Верх-Исетском обогреют улицу Челюскинцев, набережную Рабочей Молодежи и ВИЗ-бульвар, а также улицы Февральской революции, 8 Марта, Ленина, Антона Валека, Московская, Крылова, Папанина, Юмашева и Хомякова.

В Кировском повезет жителям улиц Шевченко, Луначарского, Бажова, Ленина, Горького, Первомайская, Мичурина, Карла Либкнехта, Тургенева и Толмачева.

На Эльмаше батареи заработают на Фронтовых Бригад, Стачек, Бабушкина, Электриков, Старых Большевиков и Краснофлотцев.

Последними, 28-30 сентября, получат тепло дома по улицам Билимбаевская, Кунарская, Шевченко и Бажова в Железнодорожном районе. В Ленинском - по улицам Карла Либкнехта, Толмачева, Пушкина, Малышева и Горького.

В Кировском обогреют Пионерский поселок (Учителей, Сулимова, Данилы Зверева, переулок Парковый, Омская, Уральская, Июльская, Пионеров, Советская).

В Октябрьском районе "под занавес" нагреются батареи на Карла Либкнехта, Красноармейская, Луначарского, Тверитина, в Верх-Исетском - на Анри Барбюса, Токарей, Татищева, Репина, III Интернационала, Бебеля, Готвальда, Колмогорова и Опалихинской.

В четыре захода пройдет подключение и потребителей тепла от локальных котельных. На первом охватят адреса:

Луганская, 27,

Каменотесов, 11а,

п. Исток, Ремонтный, 10,

п. Северка, Комсомольская, 16, Коуровская, 22, Решетская, 51,

п. Шувакиш, Школьная, 4,

Вишневая, 2а,

Первомайская, 71б,

Изоплитная, 23а,

п. Медный, Медная, 1,

Бисертская, 132,

8 Марта, 202,

п. Рудный, Адмирала Ушакова, 23б,

п. Горный щит, Ленина, 50, Окраинная, 48,

п. Полеводство, Животноводов, 16а.

Следующими тепло получат:

Проезжая, 173а,

Краснодарская, 34а,

Мурзинская, 1,

п. Садовый, Верстовая, 2а,

Кишиневская, 56,

Решетская, 55,

п. Северка, Мира, 27,

Жуковского, 1,

Новостроя, 5,

Новинская, 2,

Алтайская, 64а,

п. Широкая Речка, Центральная, 12б и Удельная, 2а,

ст. Сысерть, Школьная, 9а,

Московский тракт, 22 км,

п-ов Малый конный, 11а,

п-ов Большой конный, Водонасосная, 9,

Базовый, 62,

Петропаловская, 45а.

На третьем этапе нагреются батареи в домах:

Минометчиков, 13,

п. Северка, Стрелочников, 6,

п. Шувакиш, Привокзальная, 17,

Аграрная, 67а,

Бахчиванджи, 40,

Стачек, 29б,

п. Шабровский, Садовая, 8а,

п. Широкая Речка, КЭЧ,

Елизаветинское шоссе, 3,

Бисертская, 1,

Московский тракт, 11 км.

Завершится старт отопительного сезона подключением дома №18 по улице Фронтовых Бригад и дома №1 по улице Ленина в поселке Шабровский.

В ЕТК подчеркивают, что возможна корректировка сроков при технической неготовности или долгах потребителя.