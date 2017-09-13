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Тепло придет в квартиры екатеринбуржцев в четыре этапаСегодня в 15:39

Обогреют и Березовский и Верхнюю Пышму.

Отопление по всей столице Урала включат к концу месяца. Пуск теплоносителя будет проводиться в четыре этапа начиная с 18 сентября. Соответствующее постановление подписал глава горадминистрации Александр Якоб, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Первыми 18-20 сентября потеплеют батареи в домах Орджоникидзевского района по улицам Победы, Бакинских Комиссаров и проспекту Космонавтов.

В Ленинском - в квартале Цвиллинга - Степана Разина - Фурманова - Чапаева и на Московской горке (Шейнкмана, Куйбышева, 8 Марта).

В Верх-Исетском обогреют жителей Токарей, Викулова, Металлургов, Крауля, Рабочих, Татищева и Токарей, а также Ключевской, Черкасской, Зоологической, Серафимы Дерябиной и микрорайона Широкая Речка.

На Юго-Западе тепло придет на Гурзуфскую, Белореченскую, Репина, Шаумяна и Анри Барбюса.

В Кировском районе заработают системы отопления в зданиях на улицах Сыромолотова, Новгородцевой, 40 лет Комсомола, Высоцкого и Сиреневом бульваре.

В Октябрьском та же "участь" постигнет микрорайоны Синие Камни и Парковый, а также Сибирский тракт, Бажова, Луначарского, Энгельса, Мичурина и Куйбышева.

В Чкаловском районе повезет микрорайону Ботаника, Машинной и Чайковского.

21-25 сентября изменения климата в квартирах стоит ждать жителям Завокзального и Сортировки (Пехотинцев, Софьи Перовской и Бебеля), а также улиц Попова и Московская.

На Уралмаше потеплеет на Машиностроителей, Кировоградской, Донбасской, Индустрии, Ильича, Калинина, Стахановской. На Эльмаше - на Шефской, Космонавтов, Фрезеровщиков, Красных Командиров, Войкова, Лобкова, Стачек.

Нагреются батареи и в центре - на Попова, Куйбышева, Шейнкмана, Московской, а также на Юго-Западе - на Волгоградской, Чкалова, Бардина, Амундсена, Серафимы Дерябиной. Также в Ленинском районе обогреют дома на улицах Серова, Сурикова, Фурманова, Большакова, и Щорса.

В Чкаловском - здания по Союзной, Авиационной, Серова и Щорса.

В те же дни отопительные системы заработают в Березовском и Верхней Пышме.

Третий этап пройдет 26-27 сентября. В это время потеплеет на улицах Челюскинцев, Братьев Быковых, Мельковской и переулке Красном в Железнодорожном районе.

В Ленинском ЕТК обещает подключить дома по Толмачева, Пушкина, Горького, 8 Марта, Ленина, Шейнкмана, Вайнера, Хохрякова, Народной Воли, Сакко и Ванцети, в переулках Театральный и Банковский, Воеводина, Чернышевского, Добролюбова.

В Верх-Исетском обогреют улицу Челюскинцев, набережную Рабочей Молодежи и ВИЗ-бульвар, а также улицы Февральской революции, 8 Марта, Ленина, Антона Валека, Московская, Крылова, Папанина, Юмашева и Хомякова.

В Кировском повезет жителям улиц Шевченко, Луначарского, Бажова, Ленина, Горького, Первомайская, Мичурина, Карла Либкнехта, Тургенева и Толмачева.

На Эльмаше батареи заработают на Фронтовых Бригад, Стачек, Бабушкина, Электриков, Старых Большевиков и Краснофлотцев.

Последними, 28-30 сентября, получат тепло дома по улицам Билимбаевская, Кунарская, Шевченко и Бажова в Железнодорожном районе. В Ленинском - по улицам Карла Либкнехта, Толмачева, Пушкина, Малышева и Горького.

В Кировском обогреют Пионерский поселок (Учителей, Сулимова, Данилы Зверева, переулок Парковый, Омская, Уральская, Июльская, Пионеров, Советская).

В Октябрьском районе "под занавес" нагреются батареи на Карла Либкнехта, Красноармейская, Луначарского, Тверитина, в Верх-Исетском - на Анри Барбюса, Токарей, Татищева, Репина, III Интернационала, Бебеля, Готвальда, Колмогорова и Опалихинской.

В четыре захода пройдет подключение и потребителей тепла от локальных котельных. На первом охватят адреса:
Луганская, 27,
Каменотесов, 11а,
п. Исток, Ремонтный, 10,
п. Северка, Комсомольская, 16, Коуровская, 22, Решетская, 51,
п. Шувакиш, Школьная, 4,
Вишневая, 2а,
Первомайская, 71б,
Изоплитная, 23а,
п. Медный, Медная, 1,
Бисертская, 132,
8 Марта, 202,
п. Рудный, Адмирала Ушакова, 23б,
п. Горный щит, Ленина, 50, Окраинная, 48,
п. Полеводство, Животноводов, 16а.

Следующими тепло получат:
Проезжая, 173а,
Краснодарская, 34а,
Мурзинская, 1,
п. Садовый, Верстовая, 2а,
Кишиневская, 56,
Решетская, 55,
п. Северка, Мира, 27,
Жуковского, 1,
Новостроя, 5,
Новинская, 2,
Алтайская, 64а,
п. Широкая Речка, Центральная, 12б и Удельная, 2а,
ст. Сысерть, Школьная, 9а,
Московский тракт, 22 км,
п-ов Малый конный, 11а,
п-ов Большой конный, Водонасосная, 9,
Базовый, 62,
Петропаловская, 45а.

На третьем этапе нагреются батареи в домах:
Минометчиков, 13,
п. Северка, Стрелочников, 6,
п. Шувакиш, Привокзальная, 17,
Аграрная, 67а,
Бахчиванджи, 40,
Стачек, 29б,
п. Шабровский, Садовая, 8а,
п. Широкая Речка, КЭЧ,
Елизаветинское шоссе, 3,
Бисертская, 1,
Московский тракт, 11 км.

Завершится старт отопительного сезона подключением дома №18 по улице Фронтовых Бригад и дома №1 по улице Ленина в поселке Шабровский.

В ЕТК подчеркивают, что возможна корректировка сроков при технической неготовности или долгах потребителя.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Эдуард Сегодня в 16:33

А где в графике Химмаш? Опять нас забыли?

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