Сказывается неправильное питание.

В России лишь 12% детей абсолютно здоровы, а у 60% учеников начальных классов имеются хронические заболевания.

"Частота функциональных нарушений увеличилась в 1,5 раза, хронических болезней – в 2 раза", - сообщили РИА "Новости" в Роспотребнадзоре.

Во многом на состоянии здоровья юных россиян сказывается питание: недостаток молочных продуктов, растительных масел, рыбы, овощей и фруктов ведет к недостаточному потреблению кальция, железа, йода, цинка, микронутриентов и низкому потреблению пищевых волокон. При этом санитарные врачи отмечают избыточное потребление соли, специй, сахара и некачественных жиров, передает "Уралинформбюро".