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Швейцарский саунд-художник заставил петь уральскую медьСегодня в 16:42

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В рамках биеннале.

Швейцарский саунд-художник Руди Десельер создал звуковые медные инсталляции в Екатеринбурге и Кыштыме. Металл зазвучал в рамках IV Биеннале современного искусства.

Материал для арт-объектов предоставил Кыштымский медеэлектролитный завод (входит в Группу РМК).

В Кыштыме инсталляция разместилась в усадьбе Демидовых, построенной в 1757 году и заброшенной в настоящее время. В композиции творец использовал магниты, медную проволоку и сухие листья, которые собирал собственноручно. Получилась музыка, чем-то похожая на журчание ручья.

Чтобы как можно больше людей услышали ее, усадьбу Демидовых открыли для посетителей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

В Екатеринбурге арт-объект от знаменитого швейцарца можно увидеть в здании Уральского приборостроительного завода.

Саунд-художник Руди Десельер живет и творит в Женеве, где окончил высшую школу искусства и дизайна HEAD. Он работает как внутри помещений, так и на открытых пространствах, исследуя возможности звука. Последние 15 лет он изучает возможности меди.

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