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Обманутые свердловские дольщики выйдут на митингСегодня в 16:46

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Вместе с омбудсменом.

16 сентября состоится третий Всероссийский митинг обманутых дольщиков. Свердловчане выйдут митинговать на площадь Труда в Екатеринбурге, сообщил на своей странице в Facebook первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев.

На ней ожидается не менее 300 обманутых дольщиков из 12 проблемных долгостроев Свердловской области. Свое участие уже подтвердили региональный министр строительства Михаил Волков и уполномоченный по правам человека в области Татьяна Мерзлякова.

Митинг пройдет одновременно в 55 регионах России, передает "Уралинформбюро". Во время акции в Екатеринбурге состоится телемост с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи, Ростовом-на-Дону и Томском.

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