Свердловские энергетики сыграли в баскетболСегодня в 16:57
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На экскаваторах.
В "Свердловэнерго" - филиал ОАО "МРСК Урала" - определили лучших водителей и машинистов спецтехники в рамках конкурса профмастерства. Свои команды представили Серовские, Артемовские, Нижнетагильские, Восточные, Талицкие, Западные и Центральные электрически сети.
Сначала участники конкурса продемонстрировали знания правил охраны труда, правил дорожного движения и навыки оказания первой помощи пострадавшему.
После этого машинисты автокрана должны были максимально аккуратно переместить емкость с водой (за каждый пролитый сантиметр судьи присуждали штрафные балы). Задание для водителя автогидроподъемника заключалось в "освобождении воздушного шарика": по команде судьи он должен развернуть стрелу с люлькой, боковой стороной днища нажать на рычаг ведра, под крышкой которого был спрятан воздушный шар. А участники на экскаваторах-погрузчиках JCB соревновались в меткости попадания баскетбольного мяча в кольцо, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МРСК Урала.
По итогам конкурса первое место в командном зачете завоевала сборная производственного отделения "Серовские электрические сети". На втором – специалисты ПО "Талицкие электрические сети". Третье место заняла команда "Восточных электрических сетей".
В личном зачете среди водителей ГАЗ-3308 лидировал Альберт Асмус, лучший результат на УАЗ-3909 показал Дмитрий Внуков (оба - Нижнетагильские ЭС). На автокране лидером стал Сергей Какурин из Серовских сетей. Среди машинистов автовышки первое место завоевал сотрудник Талицких электрических сетей Дмитрий Ударцев, он же награжден дипломом в номинации "Знаток ПДД". Лучшим экскаваторщиком был признан Рубис Хакимуллин из ПО "Серовские электрические сети".
В номинации "Самый опытный водитель" лучшим по профессии признан сотрудник "Центральных электрических сетей" Алексей Рыжков.
"В электроэнергетике принципиально важно быть быстрыми и мобильными. От действий водителя или машиниста спецтехники напрямую зависит скорость восстановления электроснабжения потребителей. Поэтому мы уделяем повышенное внимание росту и развитию профессионального мастерства наших сотрудников: усложняем задания, сокращаем время выполнения, повышаем штрафные баллы за нарушения и так далее. Они должны быть готовы к работе в сложных условиях. Приятно, что с каждым годом уровень подготовки специалистов становится все лучше и лучше", - отметил по итогам соревнований главный инженер филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" Алексей Смушкин.
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