В шести районах.

13 сентября 2017 года на заседании Курганской областной думы депутаты в первом чтении одобрили законопроекты об укрупнении муниципальных образований. Речь идет о слиянии населенных пунктов в шести районах: Шадринском, Лебяжьевском, Куртамышском, Катайском, Белозерском и Притобольном районах.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального парламента, это позволит существенно сэкономить бюджетные средства.

"Основная цель укрупнения муниципальных образований – обеспечить более эффективное управление на местах и более эффективное использование имеющихся финансовых и кадровых ресурсов. Кроме того, это приведет к экономии финансовых средств, которые можно будет использовать на нужды муниципалитета – благоустройство, освещение", - прокомментировал председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов.

Также он подчеркнул, что объединение муниципалитетов позволит им участвовать в различных проектах. Как правило, они разрабатываются для территорий численностью более тысячи человек.