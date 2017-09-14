Из них 4 – реанимобиля.

14 сентября в распоряжение больниц Среднего Урала поступят 32 кареты скорых, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области. Из них 28 машин имеют класс В. Это автомобили экстренной медицинской помощи. Еще четыре машины класса С – реанимобили с расширенным набором оборудования.

Новый транспорт отправится в Первоуральск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Артемовский, Сысерть, Ирбит и другие города области. Два из четырех реанимобилей останутся в Екатеринбурге и поступят в распоряжение Свердловской областной клинической больницы №1 и Областной детской клинической больницы №1.

Кроме того, в этот день в Красноуфимск, Арти, Бисерть и Ачит передадут передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Их приобрели на средства областного бюджета.