×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловские медики получат 32 скорые13 сентября в 18:17

  • Текст

Из них 4 – реанимобиля.

14 сентября в распоряжение больниц Среднего Урала поступят 32 кареты скорых, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области. Из них 28 машин имеют класс В. Это автомобили экстренной медицинской помощи. Еще четыре машины класса С – реанимобили с расширенным набором оборудования.

Новый транспорт отправится в Первоуральск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Артемовский, Сысерть, Ирбит и другие города области. Два из четырех реанимобилей останутся в Екатеринбурге и поступят в распоряжение Свердловской областной клинической больницы №1 и Областной детской клинической больницы №1.

Кроме того, в этот день в Красноуфимск, Арти, Бисерть и Ачит передадут передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Их приобрели на средства областного бюджета.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Лада Никитина как зеркало Югры

Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

Под обещание Рогозина.

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×