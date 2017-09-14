Обещают дорожники.

Капитальный ремонт автодороги Екатеринбург – аэропорт Кольцово планируют завершить 25 октября 2017 года. Ход и качество ремонта 11-километровой автомагистрали 13 сентября оценил замминистра транспорта и связи Свердловской области Дмитрий Брусянин, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.

На сегодня завершен ремонт дорожного полотна и обочин в направлении Кольцово и завершается укладка асфальта на полосах к Екатеринбургу. Отремонтированы фонари освещения, разделительная полоса. Рабочие наносят антикоррозийное покрытие на шумозащитные экраны и пролеты пешеходных мостов.

Всего на приведение дороги в порядок направлено 610,8 миллиона рублей. Для ремонта используется высокопрочный щебень повышенной износостойкости, а работы производит современная высокоточная дорожная техника. Подрядчик обещает, что новое дорожное полотно может прослужить до 9 лет.

По словам Дмитрия Брусянина, перед сдачей участка будут проведены лабораторные испытания, взяты пробы, измерены геометрические параметры самой дороги, и только после этого подписаны все акты.



Фото: midural.ru