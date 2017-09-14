×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Капремонт Кольцовского тракта завершится к концу октября13 сентября в 18:34

  • Текст

Обещают дорожники.

Капитальный ремонт автодороги Екатеринбург – аэропорт Кольцово планируют завершить 25 октября 2017 года. Ход и качество ремонта 11-километровой автомагистрали 13 сентября оценил замминистра транспорта и связи Свердловской области Дмитрий Брусянин, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.

На сегодня завершен ремонт дорожного полотна и обочин в направлении Кольцово и завершается укладка асфальта на полосах к Екатеринбургу. Отремонтированы фонари освещения, разделительная полоса. Рабочие наносят антикоррозийное покрытие на шумозащитные экраны и пролеты пешеходных мостов.

Всего на приведение дороги в порядок направлено 610,8 миллиона рублей. Для ремонта используется высокопрочный щебень повышенной износостойкости, а работы производит современная высокоточная дорожная техника. Подрядчик обещает, что новое дорожное полотно может прослужить до 9 лет.

По словам Дмитрия Брусянина, перед сдачей участка будут проведены лабораторные испытания, взяты пробы, измерены геометрические параметры самой дороги, и только после этого подписаны все акты.


Фото: midural.ru

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Лада Никитина как зеркало Югры

Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

Под обещание Рогозина.

Смотрите: Россель на фотографиях и без

Смотрите: Россель на фотографиях и без

За месяц до юбилея.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×