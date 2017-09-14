На время.

В городе Припять, расположенном в зоне отчуждения, запустили колесо обозрения. Конструкцию в действие привели туристы из Польши, выложившие видео на YouTube.

Отмечается, что польские экстремалы запустили колесо обозрения без применения электричества – простым механическим путем. По словам туристов, механизм остался неповрежденным и был возвращен в исходное состояние.

Между тем, украинские активисты остались недовольны проделкой экстремалов и даже намерены подать жалобу в Государственное агентство страны, управляющее зоной отчуждения. По их мнению, колесо может рухнуть, из-за чего в Припять могут перестать пускать туристов, передает "Уралинформбюро".