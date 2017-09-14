Осталось 20 лет.

Первая пилотируемая экспедиция на Марс может состояться в 2030-е годы. Такой прогноз озвучил помощник директора американского аэрокосмического агентства Томас Зурбукен.

По его мнению, необходимо решить ряд технических вопросов. В частности, разработать более быстрые и надежные космические корабли, так как существующие ракеты для полетов в космос слишком медленные.

Эксперт подчеркнул важность исследования Красной планеты - до сих пор неизвестно, пригодна ли она для жизни. Для этого необходимо взять образцы грунта из различных районов Марса, передает "Уралинформбюро".