Задержав вылет борта в Турцию.

Свердловские туристы на 12 с лишним часов застряли в Кольцово из-за позднего прибытия самолета. Вылет рейса AZUR air в Анталью должен был состояться 14 сентября в 02.55, однако его отложили на 15.20, передает "Уралинформбюро".

При этом задерживается и борт аналогичного маршрута, который должен был прибыть из Антальи 14 сентября в 14.00. По данным онлайн-табло Кольцово, лайнер приземлится в Екатеринбурге 15 сентября в 01.00.

Стоит отметить, что к AZUR air нередко возникают вопросы не только у пассажиров, но и у контролирующих ведомств. Причина тому – регулярные задержки рейсов, из-за которых перевозчика неоднократно штрафовали.