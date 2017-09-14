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В Вашингтоне покажут хранившийся под кроватью "ледоруб Троцкого"Сегодня в 09:01

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Ставший орудием его убийства.

В Международном музее шпионажа Вашингтона появился новый экспонат – ледоруб, которым в 1940 году в Мехико был убит Лев Троцкий. Также публике покажут несколько тысяч других экспонатов, которые ранее не выставлялись на всеобщее обозрение. В их числе - британская одноместная подводная лодка времен Второй мировой войны, сообщают "Известия".

Ледоруб впервые был показан в Мехико сразу после случившегося, после чего его поместили на хранение в комнату свидетельских показаний. Оттуда артефакт забрал полицейский, дочь которого 40 лет хранила ледоруб под кроватью. А в 2005 году, наконец, решила продать.

Ледоруб оказался в частной коллекции американца Кейта Мелтона, ставшего одним из учредителей Международного музея шпионажа, передает "Уралинформбюро".

Один из организаторов октябрьской революции 1917 года в России Лев Троцкий был убит в 1940 году агентом спецслужб СССР Рамоном Меркадером. Он нанес революционеру сокрушительный удар ледорубом по затылку.

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