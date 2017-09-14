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Минкульт попросил МВД защитить зрителей "Матильды"Сегодня в 10:13

От религиозных противников.

Министр культуры России Владимир Мединский попросил полицию о дополнительной охране кинотеатров во время сеансов "Матильды". Фильм вызвал широкий общественный резонанс, который в отдельных случаях сопровождался призывами к насилию, ссылается RT на письмо министра главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Кинотеатры по всей стране получают письма с угрозами от противников фильмов. Требования отменить прокат ленты, в частности, рассылала религиозная организация "Христианское государство – Святая Русь". Подобное письмо получил и кинотеатр в Екатеринбурге. Отменять показы руководство развлекательного заведения не планирует, передает "Уралинформбюро".

Комментировать ситуацию в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области отказались, отметив, что обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания людей – одна из функций полиции.

В основу сюжета "Матильды" положены взаимоотношения балерины Матильды Кшесинской и цесаревича Николая Александровича, будущего императора Николая II. Премьера картины запланирована на 25 октября 2017 года, однако уже несколько месяцев не утихают споры по поводу ее содержания - многие россияне, включая высокопоставленных депутатов и чиновников, требуют запретить ее показ из-за оскорбления чувств верующих.

4 сентября житель Ирбита за рулем УАЗа протаранил входную группу ККТ "Космос". По одной из версий, он сделал это в знак протеста против показа картины "Матильда".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
народное мнение Сегодня в 10:58

А мы также просим МВД защитить граждан России от засилья блатняка в "культурке" мединского. Да, надо защищать граждан от экстремизма поклонской и её подельников. Но также надо защищать граждан и от новикова, который оккупировал театр эстрады в Екатеринбурге с разрешения того мединского. Сам мединский не соответствует занимаемой должности, с его "подачи" в стране разворачиваются такие общественные скандалы. Необходимо немедленно выгнать новикова и его директора с государственного театра эстрады, поклонскую выгнать из ГД, а мединского выгнать с поста министра культуры РФ. А на должность министра культуры и на должность руководителя государственного театра эстрады в Екатеринбурге назначить умных, порядочных и соответствующих по своей профессии людей.

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