От религиозных противников.

Министр культуры России Владимир Мединский попросил полицию о дополнительной охране кинотеатров во время сеансов "Матильды". Фильм вызвал широкий общественный резонанс, который в отдельных случаях сопровождался призывами к насилию, ссылается RT на письмо министра главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Кинотеатры по всей стране получают письма с угрозами от противников фильмов. Требования отменить прокат ленты, в частности, рассылала религиозная организация "Христианское государство – Святая Русь". Подобное письмо получил и кинотеатр в Екатеринбурге. Отменять показы руководство развлекательного заведения не планирует, передает "Уралинформбюро".

Комментировать ситуацию в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области отказались, отметив, что обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания людей – одна из функций полиции.

В основу сюжета "Матильды" положены взаимоотношения балерины Матильды Кшесинской и цесаревича Николая Александровича, будущего императора Николая II. Премьера картины запланирована на 25 октября 2017 года, однако уже несколько месяцев не утихают споры по поводу ее содержания - многие россияне, включая высокопоставленных депутатов и чиновников, требуют запретить ее показ из-за оскорбления чувств верующих.

4 сентября житель Ирбита за рулем УАЗа протаранил входную группу ККТ "Космос". По одной из версий, он сделал это в знак протеста против показа картины "Матильда".

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