Минкульт попросил МВД защитить зрителей "Матильды"Сегодня в 10:13
- Текст
- Комментарии (1)
От религиозных противников.
Министр культуры России Владимир Мединский попросил полицию о дополнительной охране кинотеатров во время сеансов "Матильды". Фильм вызвал широкий общественный резонанс, который в отдельных случаях сопровождался призывами к насилию, ссылается RT на письмо министра главе МВД Владимиру Колокольцеву.
Кинотеатры по всей стране получают письма с угрозами от противников фильмов. Требования отменить прокат ленты, в частности, рассылала религиозная организация "Христианское государство – Святая Русь". Подобное письмо получил и кинотеатр в Екатеринбурге. Отменять показы руководство развлекательного заведения не планирует, передает "Уралинформбюро".
Комментировать ситуацию в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области отказались, отметив, что обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания людей – одна из функций полиции.
В основу сюжета "Матильды" положены взаимоотношения балерины Матильды Кшесинской и цесаревича Николая Александровича, будущего императора Николая II. Премьера картины запланирована на 25 октября 2017 года, однако уже несколько месяцев не утихают споры по поводу ее содержания - многие россияне, включая высокопоставленных депутатов и чиновников, требуют запретить ее показ из-за оскорбления чувств верующих.
4 сентября житель Ирбита за рулем УАЗа протаранил входную группу ККТ "Космос". По одной из версий, он сделал это в знак протеста против показа картины "Матильда".
Ранее по теме:
Противники "Матильды" угрожают пожарами кинотеатрам
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
А мы также просим МВД защитить граждан России от засилья блатняка в "культурке" мединского. Да, надо защищать граждан от экстремизма поклонской и её подельников. Но также надо защищать граждан и от новикова, который оккупировал театр эстрады в Екатеринбурге с разрешения того мединского. Сам мединский не соответствует занимаемой должности, с его "подачи" в стране разворачиваются такие общественные скандалы. Необходимо немедленно выгнать новикова и его директора с государственного театра эстрады, поклонскую выгнать из ГД, а мединского выгнать с поста министра культуры РФ. А на должность министра культуры и на должность руководителя государственного театра эстрады в Екатеринбурге назначить умных, порядочных и соответствующих по своей профессии людей.ответить
- Последние новости
-
Сегодня в 14:45
В Миассе ВАЗ-2112 транзитом через Mitsubishi "впечатался" в грузовик
Погиб водитель ВАЗа.Сегодня в 14:33
"Голос страны" Игорь Кириллов отмечает 85-летие
В семейном кругу.Сегодня в 14:22
Следователи прекратили дело о самосожжении в прокуратуре Первоуральска
В связи со смертью подозреваемого.Сегодня в 14:15
Три челябинских ЗАТО обретут статус ТОСЭР
С позволения Госдумы.Сегодня в 14:12
Репутацию уральским "капподрядчикам" испортило лето
Плохой погодой.Сегодня в 13:58
Провалившийся под грунт 8-летний тюменец захлебнулся в канализации
Рядом со школой.Сегодня в 13:58
ММК украсит детские сады и школы кленами
На 1,5 миллиона рублей.Сегодня в 13:56
Lada Vesta вошла в ТОП-5 машин для молодой семьи
Первое место у Skoda Octavia.Сегодня в 13:49
Средства по программе капремонта будут храниться в "богатых" банках
Требования ужесточат.Сегодня в 13:37
В Екатеринбурге затопило дорогу около парка Зеленая Роща
На место выехала бригада.Сегодня в 13:34
Смирнов попросил денег на закрытие системы теплоснабжения Екатеринбурга
У Москвы.Сегодня в 13:29
Пырнувшего посетителя "Евросети" ножом сургутянина арестовали
И предъявили обвинение.Сегодня в 13:13
На Ямале вахтовик избил коллегу до смерти из-за денег
Дело дошло до суда.Сегодня в 13:11
Замглавы ФСИН Коршунову предъявлено обвинение в растрате
Более 160 миллионов.Сегодня в 12:39
Екатеринбургское МОАП заподозрили в "продвижении" проституток
Заявление проверяет УФАС.
Главные новости
- Сегодня в 14:12Репутацию уральским "капподрядчикам" испортило лето
- Сегодня в 13:58Провалившийся под грунт 8-летний тюменец захлебнулся в канализации
- Сегодня в 12:39Екатеринбургское МОАП заподозрили в "продвижении" проституток
- Сегодня в 12:06Допрос главного фигуранта дела о покушении на Тимониченко отложили
- Сегодня в 11:05Цены на работы по капремонту приведут к единому нормативу
Аналитика
Лада Никитина как зеркало Югры
Что важнее – человек или закон?
"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"
Под обещание Рогозина.
Смотрите: Россель на фотографиях и без
За месяц до юбилея.