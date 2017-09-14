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Гражданство Афганистана признали самым непривлекательнымСегодня в 10:17

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Выгоднее всего быть подданным Германии.

Гражданство Афганистана оказалось самым "невыгодным" в мире. Страна заняла последнее, 159 место, в рейтинге консалтинговой компании Henley & Partners, передает "Уралинформбюро".

Афганские подданные вправе свободно посещать лишь 24 государства.

Лидером рейтинга стала Германия, гражданам которой открыт безвизовый доступ в 176 стран. На втором и третьем местах - Франция и Дания.

Россия занимает 63 строчку. В минувшем году россияне могли въехать без разрешительных документов на территорию 106 стран.

В рейтинге учтены такие факторы, как масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность, а также безвизовый доступ для временных поездок и возможность безвизового проживания и работы в других странах.

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