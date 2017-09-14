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ММК украсит детские сады и школы кленамиСегодня в 13:58

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На 1,5 миллиона рублей.

В конце сентября возле 70 школ и детских садов Магнитогорска высадят тысячу деревьев. Акция, организованная ММК совместно с горадминистрацией, приурочена к Году экологии. Стать ее участником может любой желающий.

Вместо спиленных в рамках программы "Реальные дела" сухих и аварийных деревьев территории образовательных учреждений украсят молодые ясени и остролистные клены, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК".

"Магнитогорский металлургический комбинат выделит на проведение акции около полутора миллионов рублей. На эти деньги будут закуплены саженцы. Чтобы исключить дополнительную финансовую нагрузку на бюджетные учебные и дошкольные учреждения, на содержание деревьев выделят еще 600 тысяч рублей на осенний полив и весенне-летний в 2018 году. Кроме того, уход за насаждениями будет держать на контроле городская администрация", – рассказал старший менеджер группы планирования и контроля услуг по содержанию и благоустройству территории ПАО "ММК" Андрей Глазырин.

В управлении охраны окружающей среды Магнитогорска надеются, что примеру градообразующего предприятия в озеленении города последуют и другие представители бизнеса.

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