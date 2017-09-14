На газопроводе высокого давления.

В связи с отклонением от установленного технологического процесса 14 сентября холдингом "ГАЗЭКС" проводятся ремонтно-восстановительные работы на газопроводе высокого давления диаметром 426 миллиметров по адресу: улица Оплетина, 13 в Нижнем Тагиле.

На время работ приостановлено автомобильное движение на участке улицы Оплетина. Газоснабжение многоквартирных домов продолжается, временно прекращена подача голубого топлива в адрес 56 частных домовладений и порядка 20 предприятий.

"ГАЗЭКС" проинформировал о проведении работ органы местного самоуправления, территориальное управление Ростехнадзора и потребителей. Предварительно, подача газа возобновится в полном объеме 15 сентября в 11.00, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.