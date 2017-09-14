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AZUR air задерживает рейс из Екатеринбурга в ДаламанСегодня в 12:16

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И обратно.

Пассажиры авиакомпании AZUR air с 8-часовой задержкой отправятся из столицы Урала в турецкий Даламан. Самолет должен был вылететь из Кольцово 14 сентября в 15.25, однако его отправление перенесено на 23.30. Обратный рейс в уральскую столицу также перенесен - с 01.45 на 10.10 15 сентября.

В Кольцово задержку объяснили поздним прибытием рейса. Однако в call-центре авиакомпании "Уралинформбюро" назвали другую причину сбоя в расписании. "Задержка связана с заменой самолета в аэропорту Кольцово", - сообщила оператор AZUR air.

Стоит отметить, что сегодня свердловчане не смогли вовремя улететь рейсом AZUR air и в Анталию. Борт задержан на 12 с лишним часов.

Ранее по теме:
AZUR air сократила отпуск свердловчан на 12 часов

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