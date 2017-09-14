Рыба попалась в сети.

Гигантская рыба-луна попала в сети судна, ведущего промысел на Итурупе. Необычный улов потянул на 1100 килограммов, передает "Уралинформбюро".

Через два дня огромную рыбину доставили на берег, но к этому моменту она успела испортиться, пишет Sakh.com. Поэтому было принято решение отвезти тушу на съедение медведям. Косолапых подкармливают отходами рыбопереработки на одной из свалок Курильска, так как в этом году в реки зашло очень мало рыбы и хищники голодают.

Сотрудники Сахалинского краеведческого музея хотели заполучить уникальную рыбу-луну себе, но немного опоздали.

Стоит отметить, что рыба-луна - самая крупная из современных костных рыб. Ее мясо в некоторых странах, например, в Японии, Корее и Тайване, является деликатесом. В ЕС продажа продуктов из рыб семейства лун запрещена.