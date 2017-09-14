До 1 октября.

Арт-объект "звезда", перекочевавший от Ельцин-Центра на площадку перед Дворцом молодежи в Екатеринбурге, может в очередной раз поменять "место жительства".

"Пространство перед Дворцом молодежи нуждается в доминанте. Специалисты оценят, как "звезда" будет смотреться там. В том случае, если объект не приживется, его разместят в другом месте, возможно, у "Динамо", - уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии столицы Урала.

"Звезда" с подсветкой появилась у Ельцин-Центра в конце 2015 года. Через несколько месяцев арт-объект пришлось убрать, поскольку он закрывал медиа-фасад здания. В то время, как "звезда" пылилась на складе, чиновники провели опрос среди горожан на предмет лучшей площадки для размещения объекта. Большинство голосов получила территория возле спорткомплекса "Динамо".

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