Заявление проверяет УФАС.

УФАС по Свердловской области возбудило административное дело по факту размещения рекламы "мужского салона". Борт автобуса №95 в Екатеринбурге украшает лицо девушки с ажурной повязкой на глазах, а также адрес и телефон заведения "MEN*S VIP CLUB". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе управления.

Сотрудники полиции во время проверочной закупки составили административный протокол на одну из "массажисток" салона. Мировой судья признал ее виновной в занятии проституцией. Согласно федеральному закону реклама подобных услуг в России запрещена. Ответственность за нарушение несет как рекламодатель, так и рекламораспространитель. Последним, как предполагается, является ЕМУП МОАП.