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Lada Vesta вошла в ТОП-5 машин для молодой семьиСегодня в 13:56

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Первое место у Skoda Octavia.

Skoda Octavia является лучшей машиной для молодой семьи. Составители рейтинга учитывали несколько параметров, начиная от стоимости автомобилей и заканчивая их вместительностью, комфортом, возможностью легкой парковки и безопасной перевозки детей.

Skoda Octavia покорила хорошей безопасностью, проходимостью и обзорностью, передает "Уралинформбюро".

Skoda Rapid - на втором месте. Автомобиль отмечен за приемлемую стоимость, но при этом немного уступает в безопасности лидеру списка. Третью строчку занимает Nissan Almera, а замыкают пятерку Ford Focus и Lada Vesta.

Стоит отметить, что все автомобили из ТОП-5 стоят дешевле 1,45 миллиона рублей, а значит, попадают под действие госпрограммы "Семейный автомобиль". В ее рамках семьи с двумя и более детьми получают право на субсидирование ставки по кредиту и 10% скидку при покупке машины.

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