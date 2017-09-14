На место выехала бригада.

В Екатеринбурге 14 сентября 2017 года в районе парка Зеленая Роща произошла коммунальная авария. По словам очевидцев, вода затопила дорогу на улице Народной Воли.

"Заявка об утечке поступила в районе 12 часов дня. На место выехала бригада. Возможно, был поврежден водовод – на данном участке идут строительные работы", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе екатеринбургского Водоканала, отметив, что подробности будут позднее.