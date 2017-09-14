В России появятся атомные подлодки для нефтяниковСегодня в 15:02
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Для работы в Арктике.
В России представлен проект гражданской транспортной атомной подводной лодки. Его разработкой занималось ЦКБ "Рубин" в рамках проекта Фонда перспективных исследований "Айсберг", передает "Уралинформбюро".
Инновация представляет собой подводный комплекс для транспортировки, установки и обслуживания оборудования различного назначения. С его помощью можно будет доставлять технику для обустройства морских месторождений на акваториях замерзающих морей.
Также комплекс обеспечит перемещение технических средств для выполнения работ на подводных объектах нефте‑ и газодобычи.
По словам главного конструктора ЦКБ "Рубин" Евгения Топорова, в ходе разработки гражданской транспортной атомной подводной лодки была предусмотрена компоновка катамаранного типа. Подлодка будет оснащена динамической системой позиционирования на ходу, позволяющей двигаться в автоматическом режиме. Ее водоизмещение составит не менее 16 000−18 000 тонн.
Субмарина "для нефтяников" будет стоить на 40% дешевле военного аналога.
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