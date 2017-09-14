Житель Кургана выиграл ноутбук от ЭК "Восток"Сегодня в 16:54
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В рамках акции "Онлайн-плательщик".
В Зауралье определен двадцать второй победитель акции "Онлайн-плательщик". Представители Энергосбытовой компании "Восток" и Единого расчетного центра "Прогресс" вручили курганцу Игорю Земерову ноутбук.
"Оказывается, с помощью Личного кабинета можно не только в любое время и без очередей оплачивать электричество и коммунальные услуги, но еще и выигрывать столь ценные и нужные подарки", - с улыбкой отметил счастливчик.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток", акция "Онлайн-плательщик" среди клиентов энергосбытовой компании и Единого расчетного центра "Прогресс" стартовала 1 апреля 2016 года.
До конца текущего года жители Кургана и области, которые отказались от получения бумажной версии информационного листа, могут выиграть ценные призы. Для этого нужно своевременно оплачивать коммунальные услуги и ежемесячно передавать показания приборов учета через Личный кабинет на сайте ЭК "Восток". Подробные условия акции размещены на портале vostok-electra.ru.
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