В рамках акции "Онлайн-плательщик".

В Зауралье определен двадцать второй победитель акции "Онлайн-плательщик". Представители Энергосбытовой компании "Восток" и Единого расчетного центра "Прогресс" вручили курганцу Игорю Земерову ноутбук.

"Оказывается, с помощью Личного кабинета можно не только в любое время и без очередей оплачивать электричество и коммунальные услуги, но еще и выигрывать столь ценные и нужные подарки", - с улыбкой отметил счастливчик.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток", акция "Онлайн-плательщик" среди клиентов энергосбытовой компании и Единого расчетного центра "Прогресс" стартовала 1 апреля 2016 года.

До конца текущего года жители Кургана и области, которые отказались от получения бумажной версии информационного листа, могут выиграть ценные призы. Для этого нужно своевременно оплачивать коммунальные услуги и ежемесячно передавать показания приборов учета через Личный кабинет на сайте ЭК "Восток". Подробные условия акции размещены на портале vostok-electra.ru.