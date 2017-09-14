26 сентября.

Совет Общественной палаты Югры проведет общественные обсуждения с муниципалитетами по поводу инициативы о запрете продажи алкоголя в населенных пунктах региона.

Обсуждение состоится 26 сентября 2017 года в режиме видеоконференцсвязи. До этого в каждом муниципальном образовании пройдут общественные слушания с привлечением различных профессиональных и социальных групп и всех заинтересованных граждан, передает "Уралинформбюро".

Ранее общественные организации Югры, занимающиеся пропагандой трезвости, выступили с предложением перенести алкомаркеты за пределы населенных пунктов – как минимум на полкилометра от городов и сел.

Ранее по теме:

Общественники Югры выступили против переезда алкоголя за околицу