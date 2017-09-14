Помимо обычных электричек.

В Дни памяти святого Симеона Верхотурского (24 и 25 сентября) из Екатеринбурга в православную столицу Урала отправятся дополнительные поезда с паломниками

24 сентября в 06.13 специальный состав выедет из Екатеринбурга и прибудет в Верхотурье в 12.35, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловской пассажирской компании.

Обратно электричка двинется 25 сентября в 12.50, в Екатеринбурге ее ждут в 18.49.

Поезда сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил будут курсировать с остановками в Верх-Нейвинске, Невьянске, Нижнем Тагиле и на ВИЗе.