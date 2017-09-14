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Зарплаты женщин на четверть меньше "мужских"Сегодня в 16:52

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Разницы в доходах нет только в сфере образования.

Российские женщины зарабатывают на 26% меньше, чем мужчины. Об этом заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец. Так, средний месячный доход прекрасной половины человечества по итогам 2015 года составил 28 000 рублей, а представителей прекрасного пола - 38 600 рублей.

"Наименьшая разница между зарплатами женщин и мужчин отмечается в сфере образования", - сказала Голодец.

Она также отметила, что сейчас россиянки трудятся практически во всех отраслях. Их мало только в органах власти, передает "Уралинформбюро".

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