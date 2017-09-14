"Матильду" покажут под охраной полицииСегодня в 17:10
- Текст
По просьбе Мединского.
Министерство внутренних дел России поручило территориальным органам ведомства обеспечить безопасность зрителей фильма "Матильда". Решение принято из-за повышенного внимания общественности к выходу в прокат фильма Алексея Учителя и для пресечения возможных провокаций.
Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте МВД РФ, передает "Уралинформбюро". "Дополнительные меры по обеспечению правопорядка, а также сохранности зданий и имущества кинопрокатных организаций будут разрабатываться и применяться территориальными органами МВД России в зависимости от складывающейся оперативной обстановки и полученной информации о возможных противоправных действиях", - уточнили в пресс-центре министерства.
Ранее министр культуры России Владимир Мединский попросил полицию о дополнительной охране кинотеатров во время сеансов "Матильды". Фильм вызвал широкий общественный резонанс, который в отдельных случаях сопровождался призывами к насилию.
Перед этим кинотеатры по всей стране начали получать письма с угрозами от противников фильмов. Требования отменить прокат ленты, в частности, рассылала религиозная организация "Христианское государство – Святая Русь". Подобное письмо получил и кинотеатр в Екатеринбурге. Отменять показы руководство развлекательного заведения не планирует, передает "Уралинформбюро".
В основу сюжета "Матильды" положены взаимоотношения балерины Матильды Кшесинской и цесаревича Николая Александровича, будущего императора Николая II. Премьера картины запланирована на 25 октября 2017 года, однако уже несколько месяцев не утихают споры по поводу ее содержания - многие россияне, включая высокопоставленных депутатов и чиновников, требуют запретить ее показ из-за оскорбления чувств верующих.
4 сентября житель Ирбита за рулем УАЗа протаранил входную группу ККТ "Космос". По одной из версий, он сделал это в знак протеста против показа картины "Матильда".
Ранее по теме:
Минкульт попросил МВД защитить зрителей "Матильды"
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:05
Урок истории от Эдуарда Росселя
О чем не напишут в учебниках.Сегодня в 19:59
Куйвашев потребовал ужесточить наказание за несанкционированные свалки
На заседании кабмина.Сегодня в 19:50
Дорожники заблокировали Тюменский тракт
Для автомобилистов.Сегодня в 19:35
В США скончалась экс-солистка группы "Банд'Эрос"
Родика Змихновская.Сегодня в 19:18
Бизнесмены заставили качканарских чиновников заплатить по счетам
Спустя год.Сегодня в 18:43
Южноуралец на легковушке снес пешехода
И улетел на газон.Сегодня в 18:41
Энергетики отказались подключать екатеринбуржцев к теплу
Из-за долгов УК.Сегодня в 18:36
Югорчанина объявили в розыск по подозрению в убийстве
Сожительницы.Сегодня в 18:33
В Екатеринбурге ГИБДД откроет Фурманова раньше срока
И против воли энергетиков.Сегодня в 18:20
Артемовский Манхэттен
Для переселенцев.Сегодня в 18:16
В Тюменской области обновили 312 многоквартирников
Проверяющие довольны.Сегодня в 17:28
Кастинг в свердловское правительство начнется после 18 сентября
Нынешний состав кабмина дорабатывает последние дни.Сегодня в 17:23
Россель готовится к новому сенаторском сроку
После инаугурации Куйвашева.Сегодня в 17:22
"Уральские авиалинии" доставили тяжелобольного екатеринбуржца на родину
Из Тбилиси.Сегодня в 17:20
Южноуралец умер после удаления аппендицита
Проводится проверка.
Главные новости
- Сегодня в 20:05Урок истории от Эдуарда Росселя
- Сегодня в 18:20Артемовский Манхэттен
- Сегодня в 17:28Кастинг в свердловское правительство начнется после 18 сентября
- Сегодня в 17:23Россель готовится к новому сенаторском сроку
- Сегодня в 17:10"Матильду" покажут под охраной полиции
Аналитика
Артемовский Манхэттен
Для переселенцев.
Лада Никитина как зеркало Югры
Что важнее – человек или закон?
"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"
Под обещание Рогозина.