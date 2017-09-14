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"Матильду" покажут под охраной полицииСегодня в 17:10

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По просьбе Мединского.

Министерство внутренних дел России поручило территориальным органам ведомства обеспечить безопасность зрителей фильма "Матильда". Решение принято из-за повышенного внимания общественности к выходу в прокат фильма Алексея Учителя и для пресечения возможных провокаций.

Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте МВД РФ, передает "Уралинформбюро". "Дополнительные меры по обеспечению правопорядка, а также сохранности зданий и имущества кинопрокатных организаций будут разрабатываться и применяться территориальными органами МВД России в зависимости от складывающейся оперативной обстановки и полученной информации о возможных противоправных действиях", - уточнили в пресс-центре министерства.

Ранее министр культуры России Владимир Мединский попросил полицию о дополнительной охране кинотеатров во время сеансов "Матильды". Фильм вызвал широкий общественный резонанс, который в отдельных случаях сопровождался призывами к насилию.

Перед этим кинотеатры по всей стране начали получать письма с угрозами от противников фильмов. Требования отменить прокат ленты, в частности, рассылала религиозная организация "Христианское государство – Святая Русь". Подобное письмо получил и кинотеатр в Екатеринбурге. Отменять показы руководство развлекательного заведения не планирует, передает "Уралинформбюро".

В основу сюжета "Матильды" положены взаимоотношения балерины Матильды Кшесинской и цесаревича Николая Александровича, будущего императора Николая II. Премьера картины запланирована на 25 октября 2017 года, однако уже несколько месяцев не утихают споры по поводу ее содержания - многие россияне, включая высокопоставленных депутатов и чиновников, требуют запретить ее показ из-за оскорбления чувств верующих.

4 сентября житель Ирбита за рулем УАЗа протаранил входную группу ККТ "Космос". По одной из версий, он сделал это в знак протеста против показа картины "Матильда".

Ранее по теме:
Минкульт попросил МВД защитить зрителей "Матильды"

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