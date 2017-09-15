×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Найти "Чикатило"Сегодня в 09:23

  • Текст

Как работает ваша интуиция?

Осень традиционно считается периодом обострения различных отклонений. И сообщения о преступлениях зачастую вызывают панику среди населения. Так, после обнаружения изуродованного тела в Арамиле, трупы местные жители стали "находить" по всему городу, а маньяков видеть в каждом встречном. Звучали заявления о каннибализме. Задержанный по подозрению в этом преступлении людоедом не оказался. Но ослаблять бдительность не стоит. В традиционном пятничном тесте от "Уралинформбюро" мы предлагаем вам проверить свою интуицию. Сможете ли вы опознать серийных убийц среди обычных граждан?

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО

Пройти другие тесты от "Уралинформбюро" можно здесь.

Фото: AP PHOTO, Ian Allen/ newrepublic.com, Thomas Brodbeck/Wikipedia.org, California Department of Corrections and Rehabilitation, Nancy Wong/Wikipedia.org, The Jonestown Institute, United States Library of Congress's Prints and Photographs division, Press Association, CeStu/Wikipedia.org, Bundesarchiv, New York Daily News, Donn Dughi/State Archives of Florida, кадр из фильма «Оно», Michael Femia/ Wikipedia.org, Krakowiak/ABC, Нина Аловерт.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Тест "Уралинформбюро"»

Главные новости

Аналитика

Артемовский Манхэттен

Артемовский Манхэттен

Для переселенцев.

Лада Никитина как зеркало Югры

Лада Никитина как зеркало Югры

Что важнее – человек или закон?

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

"RussiaArmsExpo" вернется на "УралТанке"

Под обещание Рогозина.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×