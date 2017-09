Как работает ваша интуиция?

Осень традиционно считается периодом обострения различных отклонений. И сообщения о преступлениях зачастую вызывают панику среди населения. Так, после обнаружения изуродованного тела в Арамиле, трупы местные жители стали "находить" по всему городу, а маньяков видеть в каждом встречном. Звучали заявления о каннибализме. Задержанный по подозрению в этом преступлении людоедом не оказался. Но ослаблять бдительность не стоит. В традиционном пятничном тесте от "Уралинформбюро" мы предлагаем вам проверить свою интуицию. Сможете ли вы опознать серийных убийц среди обычных граждан?

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО

Пройти другие тесты от "Уралинформбюро" можно здесь.

Фото: AP PHOTO, Ian Allen/ newrepublic.com, Thomas Brodbeck/Wikipedia.org, California Department of Corrections and Rehabilitation, Nancy Wong/Wikipedia.org, The Jonestown Institute, United States Library of Congress's Prints and Photographs division, Press Association, CeStu/Wikipedia.org, Bundesarchiv, New York Daily News, Donn Dughi/State Archives of Florida, кадр из фильма «Оно», Michael Femia/ Wikipedia.org, Krakowiak/ABC, Нина Аловерт.