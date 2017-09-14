Из Тбилиси.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" 8 сентября 2017 года доставила из Тбилиси в Екатеринбург тяжелобольного мужчину.

В начале августа Сергей Ковалев выпал с шестого этажа отеля во время отдыха с семьей в столице в Грузии. Практически месяц получивший серьезный травмы екатеринбуржец был вынужден лечиться в местной больнице.

После обращения его семьи в авиакомпанию за помощью было принято решение совершить спецрейс. Для перевозки лежачего больного переоборудовали часть салона лайнера - вместо девяти демонтированных кресел установили медицинский блок с оборудованием, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

Также в Тбилиси вылетела бригада медиков, которые сопровождали Сергея в обратном рейсе и следили за его здоровьем.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. За 2016 год ее услугами воспользовались 6,4 миллионов пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов перевозчика состоит из 43 самолетов европейского концерна Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).

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