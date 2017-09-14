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В Тюменской области обновили 312 многоквартирниковСегодня в 18:16

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Проверяющие довольны.

К сентябрю 2017 года в Тюменской области капитально отремонтировали 312 многоквартирных домов. Еще в 239 зданиях работы продолжаются, а в 650 - ведется проектирование, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте ЖКХ региона.

В поселке Боровский в двух многоквартирниках полностью обновлены фасады, произведена замена сетей водо-, тепло- и электроснабжения, водоотведения, отремонтирована крыша. В подъездах завершается косметический ремонт.

В тюменской многоэтажке на Воровского, 23 меняют батареи. В июле подрядчик приступил к ремонту сетей тепло-, водоснабжения и канализации. В целом работы выполнены на 92%. На 90% готовы к эксплуатации инженерные сети в подвале. К декабрю подрядчик планирует завершить капремонт.

На улице Геологоразведчиков, 21 подготовлен каркас под монтаж нового кровельного покрытия. Завершить ремонт крыши планируют к 25 декабря. В трех подъездах заменены старые трубы тепло- и водоснабжения.

Проверочная комиссия, в состав которой вошли представители ОНФ, областного департамента ЖКХ, регионального оператора по капремонту многоквартирных домов и журналисты, осталась довольна увиденным.

Стоит отметить, что краткосрочный план капитального ремонта домов в Тюменской области на 2015-2017 годы охватывает 1,4 тысячи зданий и включает в себя свыше 5 тысяч видов работ. Завершить их регион должен к 18 октября 2018 года.

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