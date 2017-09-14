Энергетики отказались подключать екатеринбуржцев к теплуСегодня в 18:41
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Из-за долгов УК.
В Екатеринбурге энергетики отказались подключать к теплу многоквартирные дома в нескольких районах.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс", коммунальщики не получили на многоквартирники паспорта готовности к зиме. Управляющим компаниям не выдали документы из-за долгов за потребленные ресурсы. Всего 50 обслуживающих организаций не перечислили Свердловскому филиалу ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" 542,2 миллиона рублей.
В Чкаловском районе "заморозки" грозят УК "Чкаловской", "Родонит", "Рощинской", "Екатеринбургскому предприятию "Эко", а также ТСЖ "Родонитовая 32", "Родонитовая 8", "Уютный Дом" и ЖК "Металлист".
В Ленинском районе рискуют остаться без отопления дома ООО УК "Ирюм", "Стройжилсервис", УК "ЖК "Изумрудный", ООО "Ремстройкомплекс" и ТСЖ "Парус".
В Железнодорожном районе угроза неподключения нависла над многоквартирниками, обслуживаемыми УК "Стрела", "Эко", "Северка", "Гранит", ТСЖ "Подгорная, 6", "Техническая, 48".
Жители Октябрьского района рискуют остаться с ледяными батареями по вине ООО " Ремстройкомплекс", УК "Шарташской", "Пионер", а также ТСЖ "Авиаторов,12" и "Виктория".
В Верх-Исетском районе отопительный сезон срывается из-за долгов УК "СД-Эксплуатация", "Сервико", ТСЖ "Токарей, 24", "Южный-2", "Московская, 1".
Жильцов Кировского района может заморозить ООО "Прогресс-Урал", ПЖЭК 210, ПЖЭК № 135, ТСЖ "Кедр", "Окраина", "18 городок", "Гагаринский".
В Орджоникидзевском районе не получили паспорта готовности УЖК "Энергия", "УЖК ЖКО-Екатеринбург", УК "Зеленый город", "ЖКХ Эльмаш", "Перспектива", ТСЖ "Эльмашевское", "Космонавтов 38А", "Космонавтов, 68", "Девятка" и "Таганская-17".
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